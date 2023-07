WhatsApp will Telefonnummer besser verstecken lassen

Das Update für Communitys wird aktuell in Previews für iOS und Android getestet.

WhatsApp will die Telefonnummern von Gruppen- und Community-Teilnehmer*innen künftig verbergen lassen. Denn besonders in größeren Online-Communitys mit teils unbekannten Teilnehmer*innen ist es oft unerwünscht, dass Fremde an die Telefonnummern gelangen können. Laut WABetaInfo soll daher bald ein neues Privatsphären-Feature eingeführt werden, um die eigene Nummer zu verbergen.

Zunächst ist das Update für Communitys geplant und wird aktuell in Previews für iOS und Android getestet. Später soll es auch für Gruppen realisiert werden.

Nummer auf Anfrage freigeben

Schon jetzt ist die Teilnehmer*innenliste in der Community-Ankündigungsgruppe ausgeblendet. Nutzer*innen können allerdings nicht über Nachrichten-Reaktionen mit der Gruppe interagieren. Das soll sich ändern. So soll die Telefonnummer bald auch dann versteckt bleiben, wenn man eine Reaktion auf eine Nachricht hinzufügt. Damit können Mitglieder einer Community völlig anonym mit der Ankündigungsgruppe kommunizieren.

WhatApp plant, eine Benachrichtigung zu inkludieren, welche die Community-Teilnehmer*innen darüber informieren soll, dass nur Admins und private Kontakte die Nummer sehen können. Nutzer*innen, die ihre Nummer verbergen, können diese auf Anfrage freigeben.