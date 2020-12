Apple will iPhone-Produktion massiv erhöhen

Weniger iPhones verkauft

Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Apple-Produkt, sein Anteil am Geschäft des Konzerns war nun aber so niedrig wie schon lange nicht mehr. Es brachte rund 41 Prozent vom Gesamtumsatz ein - in früheren Jahren waren es zum Teil zwei Drittel gewesen.

Der verzögerte Marktstart des iPhone 12 hat Apple einen Gewinnrückgang im vergangenen Quartal beschert. Der iPhone-Hersteller hat im Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um eine Milliarde Dollar weniger verdient. Insgesamt verdiente der Konzern knapp 12,7 Milliarden Dollar - 7,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wo das Unternehmen noch 13,7 Milliarden Dollar verdiente.