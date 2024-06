Boeing 787: Whistleblower warnt vor verheerenden Mängeln

Ein weiterer Whistleblower wirft Boeing eine "unsichere Fertigungsweise" bei seiner Passagiermaschine 787 Dreamliner vor. Er spricht von möglichen "verheerende Folgen", berichtet CNN.

Bei dem Whistleblower handelt es sich um Richard Cuevas, einem Mechaniker bei Strom, einem Zulieferer des Boeing-Partners Spirit Aerosystems. Er habe 2023 im Spirit-Werk in Wichita, im US-Bundesstaat Kansas, gearbeitet. Dort habe man unsachgemäß Löcher in die vorderen Druckschotten der 787-Maschinen gebohrt. Die Druckschotten dienen der Stabilität des Flugzeugs und sichern, dass seine Struktur in der Luft bestehen bleibt.

➤ Mehr lesen: Boeing gesteht: Prüfberichte zu 787 Dreamliner wurden gefälscht