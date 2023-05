Konferenz beleuchtet Zukunft des Musikstandorts Österreich

Thema bei Bzzz sind neben musikpolitischen Maßnahmen auch künstliche Intelligenz und die Rolle von Daten in der Musikwirtschaft.

Wie es um die österreichische Musikwirtschaft steht und welche Chancen und Perspektiven sie hat, erörtern am Freitag Branchenvertreter*innen und Expert*innen bei der ersten Ausgabe von Bzzzz. Themen bei der Konferenz für die österreichische Musikwirtschaft sind neben der Zukunft des Musikstandorts unter anderem musikpolitische Maßnahmen und Trends in der Verwertung und Vermarktung von Musik. Aber auch die Rolle von Daten in der Musikwirtschaft und die Möglichkeiten und Gefahren von künstlicher Intelligenz stehen zur Diskussion.

In Workshops, Masterclasses und Panels wird auch Einblick in Förderprogramme und Brancheninitiativen gegeben. Auch Vermarktungsmöglichkeiten über YouTube werden demonstriert und Lösungen für das Diversitätsproblem der Musikwirtschaft gesucht. Immerhin werden noch immer 85 Prozent der Labels von Männern geführt.