Elon Musk warnt Tesla-Mitarbeiter: “Wir werden am Fließband schlafen”

Tesla wird im kommenden Jahr mit der Produktion eines neuen Fahrzeugs für den Massenmarkt beginnen. Das teilte CEO Elon Musk in einem Earnings Call mit. Laut Musk müssten Mitarbeiter*innen im Werk in Texas deshalb "am Fließband leben und schlafen".

Die Ingenieur*innen müssten im Werk leben, da es sich beim neuen Auto nicht um Stangenware, sondern einen "anspruchsvollen Produktionsanlauf" handeln soll. Musk betont dabei, dass es sich nicht um eine Floskel handle, sondern erklärte: "Wir werden das tun".

➤ Mehr lesen: Niedriger Lohn: Tesla-Arbeiter beklagt Arbeitsbedingungen