Ex-Mitarbeiter: Google ist von religiöser Sekte unterwandert

Die Vorwürfe wiegen schwer: In einer Google-Abteilung sollen Sektenmitglieder bevorzugt worden sein.

Google ist als Arbeitsplatz für ausgefallene Büros und seine Start-up-Atmosphäre bekannt – aber auch für seine eingeschworene Gemeinschaft.

Laut einem ehemaligen Google-Mitarbeiter könnte die Gemeinschaft am Google Campus im kalifornischen Silicon Valley allerdings etwas zu eingeschworen sein. Denn der Angestellte wirft dem Tech-Unternehmen vor, dass es von einer Sekte unterwandert worden sei.

Vorteile für Sektenangehörige

Wie die New York Times berichtet (Paywall), sei es in einer Abteilung vermehrt zur Anstellung von Anhänger*innen der Sekte „Fellowship of Friends“ gekommen. Der Vorwurf des Ex-Mitarbeiters Kevin Lloyd lautet: Mitglieder hätten ohne die üblichen Hürden und Bewerbungsverfahren Zugang zum Team des Google Developer Studio erhalten. Der Leiter dieser Abteilung sei ebenfalls ein Anhänger der Sekte.

Lloyd beschuldigt Google außerdem, von "Fellowship of Friends" diverse Dienstleistungen und Produkte zu beziehen. Auf Google-Events sollen demnach Sektenmitglieder an der Rezeption gearbeitet haben oder als Fotograf*innen eingestellt worden sein. Auch Wein vom Weingut eines Sektenangehörigen habe Google gekauft.