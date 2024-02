Tesla hat Giftmüll in Kalifornien systematisch falsch entsorgt

Tesla wird vorgeworfen, dass es in seinen Fabriken im US-Bundesstaat Kalifornien einen unsachgemäßen Umgang mit giftigen und gefährlichen Abfällen pflegt. Kalifornische Behörden nahmen die Produktionsstätten deshalb unter die Lupe: Laut einem Bericht von The Verge ist der Grund dafür ein systematisches Versagen im Müll-Management von Tesla und kein einmaliger Fehler.

Gemeinden verklagten Tesla

In der Vorwoche haben 25 Counties (Bezirke) Tesla verklagt, weil sie der Meinung sind, dass Tesla seine Abfälle nicht korrekt entsorgt. In der Anklage hieß es, Tesla habe „vorsätzlich“ und „fahrlässig“ einfach Materialien entsorgt, bei denen höhere Sorgfaltspflichten gelten. Daraufhin bot Tesla ihnen 1,5 Millionen US Dollar an, um den Rechtsstreit beizulegen.

Die Kläger*innen werfen Tesla vor, dass es gegen kalifornische Sicherheitsvorschriften im Umgang gefährlichen Materialien verstoßen habe. Die Gefahrenstoffe wurden an Orten entsorgt, wo diese Stoffe eigentlich nichts zu suchen haben. Sie behaupten etwa, Tesla habe Giftstoffe einfach in regulären Müllcontainern entsorgt. Der Müll würde anschließend auf Deponien landen, die für die Stoffe nicht ausgelegt sind.

Auch bei der Kennzeichnung der Gefahrenstoffen sei Tesla schleißig vorgegangen: Tesla habe die Abfälle aus seinen Anlagen „nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet, etikettiert und gelagert“. Außerdem seien die Mitarbeiter*innen nicht entsprechend geschult worden.

