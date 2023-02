Wie der Glasfaserausbau unter der Inflation leidet

In Österreich gibt es großes Potenzial für den Glasfaserausbau, denn in diesem Feld hinkt das Land bekanntlich hinterher. Gemeinsam mit Großbritannien und Deutschland liegen wir in Europa im hinteren Bereich.

Im Juni 2022 verwendeten einer OECD-Studie zufolge hierzulande nur 6,2 Prozent aller Breitbandnutzer*innen einen Glasfaseranschluss. „Das liegt daran, dass die alten Telefon- und Mobilfunknetze sehr gut und sehr stark verbreitet sind“, erklärt Igor Brusic, Präsident von der Initiative Open Fiber Austria (OFAA), dem Verband der offenen Glasfaserkabelnetze.

Angespannte Situation

Gerade deswegen sei der österreichische Markt attraktiv für Investor*innen, die den Ausbau finanzieren möchten. Zudem gibt es mit der 2. Breitbandmilliarde 1,4 Milliarden Euro an Fördergeldern, die an jene verteilt werden, die Glasfaser in schlecht versorgten Bereichen ausbauen möchten. Doch durch die hohe Inflationsrate könnten Investor*innen auch wieder von Projekten abspringen, weil es sich für diese nicht mehr rechnen könnte, warnt Brusic von der OFAA.

„Wir möchten nicht den Teufel an die Wand malen“, sagt Martin Wachutka, OFAA-Vizepräsident und Geschäftsführer der Breitband Oberösterreich GmbH (BBOÖ): „Aber wir sehen aktuell, dass sich in Deutschland private Investor*innen aufgrund der hohen Inflation und geringer werdender Renditen aus dem Ausbau von Glasfasernetzen zurückziehen.“ In Österreich sei es „noch nicht soweit gekommen, aber die Situation ist angespannt“, sagt Brusic.