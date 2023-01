Microsoft-Chef: "Die nächsten 2 Jahre werden hart"

Die Tech-Branche hatte es 2022 nicht leicht. Anstatt uneingeschränktem Wachstum und steigenden Gewinnen standen Sparkurs und Kündigungen im Vordergrund. Betroffen davon waren nahezu alle großen Namen, darunter auch Microsoft.

In einem Interview mit CNBC hat sich Microsoft-Chef Satya Nadella nun zu den Zukunftsaussichten und Perspektiven der Branche geäußert. “Die nächsten 2 Jahre werden hart. Wir hatten eine starke Beschleunigung während der Pandemie, darauf folgte Normalisierung. Außerdem gibt es eine echte Rezession in manchen Teilen der Welt”, sagte Nadella. Mittel- bis langfristig gibt sich Nadella aber optimistisch und glaubt, dass am Ende wieder ein Zyklus des massiven Wachstums folgen wird.

Microsoft hat im Oktober angekündigt Stellen abzubauen, genauso wie große Konkurrenten wie Amazon und Meta. Am Ende stehe laut Nadella die Frage: “Sind wir so effizient, wie wir sein müssen, um wettbewerbsfähig zu sein?”