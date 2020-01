Microsoft will CO2-negativ werden

Das Ziel klingt ambitioniert, das Microsoft-CEO Satya Nadella am Donnerstag ausgelobt hat: Bis 2050 will Microsoft seinen gesamten Kohlenstoff-Verbrauch aus der Umwelt entfernt haben, das das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1975 entweder direkt oder durch elektrischen Verbrauch ausgestoßen hat. Und bis 2030 soll der CO 2 -Verbrauch negativ sein.

„Während die Welt Klimaneutralität erreichen muss, sollten diejenigen von uns, die es sich leisten können, schneller und weiter zu gehen, dies tun. Aus diesem Grund kündigen wir heute ein ehrgeiziges Ziel und einen neuen Plan an, um den CO 2 -Fußabdruck von Microsoft zu verringern und letztendlich zu beseitigen “, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith.

Fonds für Klimainnovationen

Geplant sei, dass der Konzern seine eigenen direkten Emissionen und die Emissionen im Zusammenhang mit der von Microsoft verbrauchten Energie bis zur Mitte dieses Jahrzehnts auf "nahezu Null" senken wird. Darüber hinaus wurde eine neue Initiative angekündigt, mit der Microsoft-Technologie Lieferanten und Kunden auf der ganzen Welt dabei unterstützen soll, ihre eigenen CO 2 -Emissionen zu reduzieren.