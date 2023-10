SMS-Plattform SMS.at hört 24 Jahre nach dem Start auf

Sms.at stellt bis zum 13. Dezember 2023 schrittweise die Services ein. Der Dienst war 24 Jahre lang in Betrieb.

Wer verschickt heutzutage noch SMS, fragen sich viele User*innen, die mit Messenger-Diensten wie WhatsApp oder iMessage aufgewachsen sind. Vor 24 Jahren waren SMS „State of the Art“ und um die Kurznachrichten zu verschicken, musste man Geld an die Mobilfunker zahlen.

Über die Plattform sms.at war der Versand einer bestimmten Anzahl an SMS pro Monat gratis, danach hat er minimale Gebühren gekostet. Außerdem gab es über die Plattform auch gratis Handy-Klingeltöne.

30 Millionen SMS pro Monat zu Spitzenzeiten

Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei. Das Portal gibt am Mittwoch bekannt, die Dienste bis 13. Dezember einstellen zu wollen. Zum Höhepunkt wurden über das Portal, das vor 24 Jahren gegründet wurde, von 800.000 Kund*innen 30 Millionen SMS pro Monat versendet. Zum Vergleich: 2023 wurden nur noch rund 100.000 SMS pro Monat verschickt.

„„Aufgrund der Entwicklungen im privaten SMS-Versand haben wir nun schweren Herzens die Entscheidung getroffen, die Plattform einzustellen“, sagt Josef Grabner, Managing Director von Link Mobility, das hinter sms.at stehen.