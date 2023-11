So viel verdienen Angestellte bei OpenAI

In der Vorwoche sorgte die Causa OpenAI für Aufregung. Zuerst hieß es, CEO Sam Altman würde das Unternehmen verlassen. Dann wurde er nach einem dramatischen Aufstand der Mitarbeiter*innen in den Chefsessel zurückgeholt.

Schnelles Geld für Mitarbeiter*innen

OpenAI gilt wirtschaftliche Goldgrube. Davon profitiert nicht nur das Unternehmen selbst, sondern offenbar auch seine Mitarbeiter*innen.

Laut einer Recherche von Bloomberg sollen manche Mitarbeiter*innen bis zu 800.000 US-Dollar im Jahr verdienen. Das entspricht ca. 730.000 Euro.

KI-Spezialisten sind gefragt

Hohe Gehälter sind im amerikanischen Tech-Sektor üblich. Softwareingenieure kommen in Städten wie San Francisco normalerweise auf sechsstellige Jahresgehälter. Besonders im Bereich KI können sie nochmals mehr herausholen – laut Bloomberg schlägt sich diese Spezialisierung mit einem Plus von 8 bis 12,5 Prozent zu Buche.

Der KI-Boom verknappt das Angebot an Spezialist*innen in dem Bereich – viele gibt es davon nicht. Laut New York Times gibt es einzelne KI-Expert*innen, die in einem einzigen Jahr mehrere Millionen Dollar verdienen.

Auch der Unternehmenswert hat Auswirkungen

Bei OpenAI werden Stellen mit Jahresgehältern zwischen 200.000 und 370.000 Euro ausgeschrieben. Für besondere Spezialist*innen winken bis zu 450.000 Dollar jährlich.

Dazu kommen noch besondere Benefits, die hierzulande wenig bekannt sich – sogenannte „Stock Options“ etwa. Das sind Unternehmensanteile, die Mitarbeiter*innen von Tech-Unternehmen oftmals erhalten. Werden sie mit eingerechnet, verdienen einzelne Mitarbeiter*innen bis zu 800.000 Dollar. Das hängt auch mit der hohen Bewertung von OpenAI zusammen: Das Unternehmen soll manchen Schätzungen zufolge bis zu 90 Milliarden US-Dollar wert sein.