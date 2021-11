Sony fliegt PS5-Konsolen zu Weihnachten per Luftbrücke ein

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr der Stress, um die richtigen Geschenke zu bekommen. Viele Gamer*innen würden sich nichts lieber als eine neue Playstation 5 unter dem Weihnachtsbaum wünschen.

Um trotz der Lieferengpässe mehr Konsolen anbieten zu können und das Weihnachtsgeschäft nicht vollkommen zu verpassen, lässt der Sony große Mengen der Geräte mit Frachtflugzeugen liefern. Die Flugzeuge sollen die heißbegehrten Güter von Südkorea nach Großbritannien transportieren, berichtet die Sun. Demnach landeten am Flughafen Heathrow in London bereits 3 Boeing 747 beladen mit Paletten voller PS5-Konsolen. Weitere Lieferungen sollen in den kommenden Tagen ankommen.