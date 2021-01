Studie: Apple ist die wertvollste Marke der Welt

Der Maklerkontor Brand Finance hat eine Studie veröffentlicht, nach der Apple die wertvollste Marke der Welt ist. Der IT-Konzern erreichte den Spitzenplatz den Angaben zufolge zum ersten Mal wieder nach seiner Top-Platzierung im Jahr 2016.

Ursache sei dafür vor allem die erfolgreiche Diversifizierungs-Strategie des Unternehmens. So wurde etwa stärker in Abo-Services wie iCloud, Apple Music, Apple TV und Apple Arcade investiert. Der Marken-Wert stieg laut Brand Finance um 87 Prozent auf 263,4 Milliarden US-Dollar (rund 217 Mrd. Euro).

Apple verdrängte so Amazon auf Platz 2, Google rutschte auf Platz 3, gefolgt von Microsoft und Samsung. Die am schnellsten gewachsene Marke ist Tesla mit einem Plus von 158 Prozent auf 32 Milliarden US Dollar.