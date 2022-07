Teslas Autopilot-Chef verlässt das Unternehmen

"Es war mir eine große Freude, Tesla in den letzten 5 Jahren bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen, und es ist eine schwierige Entscheidung zu gehen", schrieb Karpathy am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Er habe noch keine konkreten Pläne für die Zukunft, wolle sich aber wieder stärker seiner Passion für technische Entwicklungen in den Bereichen KI , Open Source und Bildung widmen. Tesla-Chef Elon Musk antwortete in einem Tweet: "Danke für alles, was du für Tesla getan hast! Es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten."

2016 kündigte Musk an, dass die Tesla-Autos in einem Jahr komplett selbständig von Los Angeles nach New York fahren können. Das sollte ohne jegliches Zutun eines Fahrers oder einer Fahrerin möglich sein.

2019 verlautbarte Musk, dass in einem Jahr mehr als eine Million Tesla-Roboter-Taxis bereitstehen würden. Eine ganze Flotte an vollständig autonom fahrenden Roboter-Taxis kündigte der Tesla-Chef an. Bis heute konnten beide Ziele nicht erreicht werden.