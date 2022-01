So viel verdiente Tim Cook 2021

Der Apple-CEO Tim Cook hat im vergangenen Pandemie-Jahr 98 Millionen Dollar verdient. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist das ein gigantischer Sprung. Damals verdiente er in Summe 14,7 Millionen an Apple. Somit haben sich seine Bezüge in nur einem Jahr um mehr als 500 Prozent erhöht.

Im Jahr 2019 waren es 11,5 Millionen.