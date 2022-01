Neue Apple AirPods Pro könnten verlustfreie Audio-Qualität liefern

Im Oktober 2021 hat Apple die 3. Generation seiner AirPods vorgestellt (futurezone berichtete). Die Kopfhörer haben zur deutlich teureren Pro-Version aufgeschlossen. Damit liegt es nahe, dass Apple bald die 2. Generation der AirPods Pro vorstellt. Der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo gibt bei 9to5mac erste Einblicke, was die neuen Kopfhörer leisten könnten.

Neue Technologie für verlustfreies Audio

Die wichtigste Neuerung soll dabei sein, dass sie Apple Lossless (ALAC) unterstützen sollen. Bisher kann das kein einziges von Apples AirPod-Modellen die verlustfreien Formate abspielen. Verbunden mit einem iPhone unterstützen die Apple-Kopfhörer nämlich den nur AAC-Codec zur Übertragung per Bluetooth. Und die maximale Qualität von AAC ist weit von Lossless-Audio entfernt.

Daher bleibt abzuwarten, wie Apple es schaffen will, ALAC für seine Bluetooth-Kopfhörer bereitzustellen. In einem Interview mit What Hi-Fi hatte Apples Acoustics Vize Gary Greaves gesagt, sein Team wünsche sich "mehr Brandbreite" bei der Übertragung. Mehr wolle er nicht sagen, was darauf hindeutet, dass Apple an einer neue Technologie arbeiten könnte.

Ladecase mit Signalton

Optisch sollen sich die kommenden AirPods Pro 2 an den Beats Fit Pro von 2021 orientieren, inklusive Sensoren für das Messen von Gesundheitsdaten. Besonders hilfreich soll auch das neue Ladecase sein. Es soll einen Signalton abspielen können, wodurch es leichter zu finden wäre, wenn man es verlegt hat.

Kuo vermutet, dass die Kopfhörer im 4. Quartal 2022 in den Verkauf gehen. Nachdem im 4. Quartal 2021 27 Millionen AirPods verkauft wurden, schätzt der Analyst, dass diese Zahl 2022 auf 90 Millionen verkaufte Exemplare wachsen könnte.