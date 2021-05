Kein AirPods-Modell kann Apples Lossless-Musik abspielen

"Lossless Audio wird von keinem AirPods-Modell unterstützt", bestätigte ein Apple-Sprecher gegenüber The Verge . Der kabelgebundene Modus bei den AirPods Max akzeptiere nur analoge Ausgangsquellen. "Die AirPods Max unterstützen derzeit keine digitalen Audioformate im kabelgebundenen Modus", so der Apple-Sprecher.

Apple-Nutzer*innen können also nicht mit einem aktuellen iPhone 12 die Lossless-Audiodateien kabellos per Bluetooth 5.0 an die neuesten AirPods-Kopfhörer übertragen .

Warum die AirPods-Modelle kein Lossless-Audio wiedergeben können, liegt am Bluetooth-Codec . Verbunden mit einem iPhone unterstützen die Apple-Kopfhörer nämlich den nur AAC-Codec zur Übertragung per Bluetooth. Und die maximale Qualität von AAC ist weit von Lossless-Audio entfernt .

Dolby Atmos auf Apple-Kopfhörer

Die gute Nachricht ist, dass der ebenso von Apple angekündigte Dolby-Atmos-Raumklang (Spatial Audio) von den allermeisten Apple- und Beats-Kopfhörern unterstützt wird.

Konkret wird Spatial Audio von folgenden Geräten unterstützt:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

BeatsX

Beats Solo3 Wireless

Beats Studio3

Powerbeats 3 Wireless

Beats Flex

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Sofern verfügbar, werden bei all diesen Kopfhörern die Audio-Files von Apple Music automatisch in Dolby Atmos wiedergegeben. Verwendet man andere Kopfhörer muss Dolby Atmos manuell aktiviert werden, und zwar unter: Audio-Settings im Einstellungsmenü. Dort muss der Schalter bei Dolby Atmos auf "Always On" gestellt werden.