Twitter-Verwaltungsrat will Verkauf an Musk durchziehen

Tesla-Chef Elon Musk hatte in den vergangenen Wochen gezögert. Doch die Twitter-Führungsriege pocht auf die Übernahme durch den Milliardär.

Der Verwaltungsrat von Twitter hält an dem Plan fest, den US-Kurznachrichtendienst für rund 44 Milliarden Dollar (42 Milliarden Euro) an Elon Musk zu verkaufen - auch nach dem Kursrutsch der Aktie und Querschlägen des Tech-Milliardärs.

Das Aufsichtsgremium bekräftigte in am Dienstag veröffentlichten Unterlagen wie bereits im Mai die einstimmige Unterstützung für Musks Gebot von 54,20 Dollar je Aktie. Das Papier notierte danach im frühen US-Handel mit einem Plus von rund 1,7 Prozent immer noch tief darunter bei 38,40 Dollar. Der Verwaltungsrat hatte Musks Übernahmeangebot im April angenommen.