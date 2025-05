Die HUAWEI WATCH 5: Die Watch, die mehr kann und weniger verlangt

Schon beim ersten Tragen zeigt die HUAWEI WATCH 5, was sie anders macht. Das Design? Elegant, fast schon klassisch und trotzdem hochmodern. Die HUAWEI WATCH 5 führt das stromlinienförmige Design der Serie mit glatten Kanten und glänzender Oberfläche fort und bietet erstmals zwei Größen: 42 mm in der Farbe Weiß und 46 mm in Schwarz und Grau-Lila. Die 46-mm-Variante aus robustem Titan in Luft- und Raumfahrtqualität ist ein markanter Look für alle, die klare Linien und technische Raffinesse mögen. Beide Größen sind zudem auch in 316L-Edelstahl mit minimalistischem Design in Weiß (42 mm) und Schwarz (46 mm) erhältlich. Besonders beständig ist auch das Display aus sphärischem Saphirglas, das mit der LTPO 2.0-Technologie mit bis zu 3.000 Nits Helligkeit für klare Sicht sorgt - selbst bei direkter Sonne. Beide Modelle sind zudem mit iOS sowie Android kompatibel und überzeugen mit einer super langen Akkulaufzeit: Im Standardmodus hält die Smartwatch bis zu 4,5 Tage (46 mm) bzw. 3 Tage (42 mm) und im Energiesparmodus bis zu 11 Tage (46 mm) bzw. 7 Tage (42 mm).

Doch so fein wie ihr Äußeres ist, so leistungsstark ist ihr Inneres. Hinter der minimalistischen Oberfläche verbergen sich Funktionen, die weit über das Übliche hinausgehen. Darunter zwei, die den Alltag grundlegend verändern: Gestensteuerung und eSIM-Konnektivität. Zwei Features, die eines gemeinsam haben: Sie geben Freiheit zurück, elegant verpackt und intuitiv nutzbar.