Was passiert, wenn man 100 Autobatterien zusammenschaltet

Diesmal aufgeschnappt: Simpsons unter Nordlichtern, Doom in Schokoriegeln und große Flugzeuge.

Der YouTuber Drake Anthony , der unter dem Spitznamen Styropyro auftritt, ist in der Vergangenheit unter anderem durch seine Experimente mit Lasern aufgefallen. Nun hat er sich Autobatterien gewidmet und dabei eine Konstruktion erschaffen, bei der einem Angst und Bange machen könnte. Alleine beim Zuschauen braucht man schon starke Nerven.

Simpsons unter Nordlichtern dargestellt

Um diesen Scherz zu verstehen, muss man schon ein Simpsons-Nerd der 90er sein. In einer legendären Szene gibt Schuldirektor Seymour Skinner seinem Vorgesetzten Superintendent Gary Chalmers etwa vorgibt, Aurora Borealis in seiner Küche zu haben. Die Szene entstammt einer der wohl besten Simpsons-Folgen überhaupt, nämlich “22 Kurzfilme über Springfield (22 Short Films About Springfield)”, Staffel 7, Folge 21.

Sie wurde in Norwegen nachgestellt, und zwar unter richtigen Nordlichtern: