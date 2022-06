Amazon startet Auslieferungen mit Drohnen

Seit mittlerweile fast 10 Jahren arbeitet Amazon daran, Waren mit Drohnen auszuliefern. Nun will der Online-Einzelhändler in der kalifornischen Stadt Lockeford erstmals regulär die Zustellung mit Drohnen starten. Ein Testlauf in der 4.000 Einwohner zählenden Stadt soll noch heuer beginnen, teilte der Konzern am Montag mit. Amazon rechnet damit, die dafür notwendige Genehmigung der Luftfahrtbehörden bald zu erhalten.

Auslieferungen innerhalb einer Stunde

Pakete mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Kilogramm sollen innerhalb einer Stunde zugestellt werden. Die Güter sollen mittels Halteseil im Garten oder Hinterhof deponiert werden, heißt es. Die Fluggeräte, die über eine Reichweite von 24 Kilometern verfügen, sollen laut Amazon selbstständig Hindernissen ausweichen können.

Amazon hatte erstmals 2013 Lieferungen mit Drohnen angekündigt. Erste Tests wurden 3 Jahre später durchgeführt. Konkurrenten, wie das zum Alphabet-Konzern gehörende Wing und die Supermarktkette Walmart testen in den USA im kleinen Rahmen bereits seit längerem die Drohnenzustellung.