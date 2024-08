Android-Malware klont Bankomatkarten, lässt Kriminelle Geld abheben

Das Security-Unternehmen ESET berichtet von einer neuen Art Android-Malware, die es Kriminellen erlaubt, Bargeld per Smartphone am Geldautomaten zu stehlen. Die Methode wird auch bereits “in the wild” eingesetzt, wie es heißt. Laut der englischsprachigen Presseaussendung des Sicherheitsunternehmens kam es diesbezüglich in Tschechien auch schon zu einer Festnahme.

➤ Mehr lesen: Bankomaten spuckten doppelt so viel Geld aus

Opfer werden dazu verleitet, sich die NGate-Malware auf ihr Smartphone zu installieren. Diese Malware kann Daten von NFC-fähigen Bankkarten in der Nähe auslesen und an die Angreifer weiterleiten. Mit diesen Daten können die Kriminellen laut ESET dann Geld an einem Geldautomaten abheben, als hätten sie die Karte selbst in der Hand.

Sogar die PIN könnte über diese Schad-App erbeutet werden. Dabei werden die Opfer nach Installation der Malware angerufen und über einen "Sicherheitsvorfall" informiert. Sie werden dann dazu gedrängt, ihre PIN in der manipulierten App zu ändern. Auf diese Weise greifen die Kriminellen ihn dann ab.