KI rekonstruiert Stimme von Anthony Bourdain für Dokumentarfilm

In seinen Sendungen "No Reservations" und "Parts Unkown" reiste der Koch Anthony Bourdain um die Welt. Markant war dabei seine Erzählerstimme aus dem Off, die durch die Episoden führte. Filmemacher Morgan Neville verwendete Auszüge daraus für seine Dokumentation "Roadrunner" über Bourdains Leben. Doch eine bestimmte Szene konnte er nicht aus Archivmaterial zusammenschneiden. Deshalb beauftragte er eine Firma mit der Rekonstruktion von Bourdains Stimme.

In der Szene liest der Künstler David Choe eine E-Mail vor, die Bourdain ihm geschickt hat. Dabei geht Choes Stimme in die von Bourdain über. Bei einem Interview mit Helen Rosner im New Yorker sagt Neville, es habe 3 Zitate gegeben, für die er keine Aufnahme finden konnte. Um sie trotzdem einbauen zu können, beauftragte er eine Firma damit, die Stimme mithilfe einer Künstlichen Intelligenz zu rekonstruieren.