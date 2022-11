Antonow gibt Update zum Bau einer neuen An-225 Mrija

Die Antonow An-225 mit dem Spitznamen Mrija galt als größtes Frachtflugzeug der Welt und als Symbol ukrainischer Luftfahrt, bevor das einzige Exemplar in den Anfangstagen des russischen Angriffskrieges zerstört wurde.

Schon bald danach gab es Ankündigungen, dass das Kapitel An-225 noch nicht ganz geschlossen werden soll. Schnell wurde über einen Wiederaufbau gesprochen. Ins Spiel gebracht wurde auch ein zweites, nie fertiggestelltes Exemplar der Antonow, das bis zuletzt noch in einem Hangar bei Kiew gelagert war.

"Geheimer Ort"

Antonow-Generaldirektor Eugene Gavrylov erklärte nun gegenüber der deutschen Bild-Zeitung, dass die Arbeiten bereits begonnen haben. „Die Arbeiten an der Maschine laufen an einem geheimen Ort. Die nie fertig gestellte zweite An-225 wird um Teile der bombardierten Maschine und neue Teile ergänzt“, wird der Manager zitiert.

Auch sagte er, dass das Flugzeug bereits zu 30 Prozent fertiggestellt sei. Dies dürfte aber so nicht der Realität entsprechen. In einem Tweet vom offiziellen Firmenaccount schreibt Antonow lediglich, dass 30 Prozent der intakten Teile für das zweite Exemplar verwendet verwenden können. In dem Interview sei dies „ungenau“ dargestellt. Tatsächliche Konstruktionsarbeiten sind demnach auch noch nicht angelaufen. Man befinde sich in der „Entwurfsphase“.

Die Kosten für den Bau der neuen Mrija werden auf mindestens eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Es sei jedoch zu früh, um hier eine genaue Angabe zu machen.