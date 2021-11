Riesige Antonow An-225: Nächster Österreich-Flug in Planung

Aktuell laufen Verhandlungen über einen erneuten Besuch des größten Frachtflugzeugs der Welt in Österreich.

Erst Anfang Oktober stattete das größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonow An-225 Mrija - zu Deutsch: Traum - Österreich einen Besuch ab. Sowohl Landung als auch Abflug sorgten am Flughafen Linz für reges Interesse unter heimischen Aviation-Fans.

Nun könnte der sechsstrahlige Jet erneut in Österreich landen - und zwar wieder in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wie aus dem Flugplan des Linzer Flughafens hervorgeht, ist für 7. Dezember um 16:00 die Ankunft eines Fluges der Antonov Airlines aus Baku mit der Nummer ADB 3038 geplant. Der Abflug ADB 338F ist im Flugplan am 8. Dezember 12:00 zu finden. Wie der Flughafen Linz gegenüber der futurezone bestätigt, handelt es sich dabei tatsächlich um die An-225.

Verhandlungen laufen

Ob der Flug tatsächlich so stattfindet, war am Montag allerdings noch Gegenstand von Verhandlungen. Man befinde sich mit dem Auftraggeber derzeit in Abschlussgesprächen, heißt es von einem Sprecher des Linz Airport. Mit einer finalen Entscheidung sei im Laufe der Woche zu rechnen.

Über den Grund des Fluges konnte der Flughafen keine Angaben machen. Beim letzten Besuch hatte die Antonow medizinische Gebrauchsartikel mit einem Gesamtgewicht von 100 Tonnen geladen. Auftraggeber war ein Tiroler Unternehmen.