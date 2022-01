Model Brooks Nader wurde mit Apple AirTag verfolgt

Dass Stalker Apples AirTags nutzen, um ihre Opfer zu verfolgen, ist seit längerem bekannt. Vor kurzem musste auch das Model Brooks Nader diese Erfahrung machen. Jemand habe einen AirTag in ihrem Mantel versteckt und sie mehrere Stunden lang verfolgt, teilte Nader in einer Instagram-Story mit.

Den Mantel habe sie in einer überfüllten Bar in New York über die Lehne ihres Sessels gehängt. Erst als sie nach dem Besuch mehrerer weiterer Lokale alleine auf dem Heimweg war, habe ihr Smartphone Alarm geschlagen, berichtet engadget.