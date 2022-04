6 Tipps für schnelleres Schreiben mit der iOS-Tastatur

Die Handytastatur ist für viele eines der wichtigsten Werkzeuge des täglichen Lebens. Man benutzt sie, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, wie man es eben gewohnt ist. Dabei liefert iOS für iPhone und iPad einige versteckte Hilfsmittel, die das Schreiben noch ein bisschen effizienter machen. Wir zeigen sie euch.

Das erklären wir euch im Text:

Schnelle Ziffern-Eingabe Tastatur zu Trackpad machen Textersetzung einrichten Schnell einhändigen Modus aktivieren Schwebende Bearbeitungs-Leiste aufrufen Textkorrektur zurücksetzen

1.) Schnell zwischen Ziffern und Buchstaben wechseln

Wer nur schnell eine Ziffer oder ein Sonderzeichen einfügen will, ohne zwischen den Tastaturen hin und her zu wechseln, kann das Abkürzen. Einfach mit dem Finger auf "1,2,3" tippen, halten und die gewünschte Zahl oder das Zeichen auswählen. Lässt man los, wechselt die Tastatur zurück zum Alphabet. Das ist tatsächlich deutlich dynamischer.

2.) Tastatur wird zum Trackpad

Will man zu einer bestimmten Stelle im Text springen, ist das mit dem Finger manchmal ungenau. Dann tippt man wild herum, bis der Cursor an der Stelle ist, an der man ihn haben will. Hält man die Leertaste gedrückt, geht das einfacher. Dann wird die Tastatur ausgegraut und der Bereich verwandelt sich in ein Trackpad, wie man es vom Laptop kennt. So kann man einfach mit dem Finger den Cursor dahin bewegen, wo man ihn braucht.