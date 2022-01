Apple macht aus iPhones Bezahlterminals

Fotografie, Videografie, Streaming, Social Media und und und - Smartphones bieten viel mehr als nur Anrufe und Textnachrichten. Wie Bloomberg berichtet, sollen sie nun auch zum Zahlungsterminal werden.

Demnach wird Apple bald kleinen Unternehmen ermöglichen, iPhones als Zahlungsterminals zu nutzen, wodurch etwa Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten möglich wären. Der Konzern könnte laut dem Bericht bereits in den nächsten Monaten mit der Einführung beginnen und eventuell schon im Frühjahr die Funktion veröffentlichen.

Square nicht mehr im Zahlungsverkehr

Bis jetzt müssen Unternehmen, die Transaktionen über iPhones entgegennehmen wollen, zunächst ein anderes Zwischengerät wie Square verwenden, um eine Verbindung zum Telefon herzustellen. Diese Neuerung würde Zwischenhändler im Wesentlichen aus dem Prozess herausnehmen.

Apples zeigte schon zuvor Bemühungen im Zahlungsbereich. So gibt es schon seit Jahren iPhones, die mit der Near Field Communication-Technologie (NFC) ausgestattet sind. Der Konzern hat 2020 auch das kanadische Technologie-Startup Mobeewave gekauft, welches ein NFC-fähiges Mobiltelefon durch eine App in ein Terminal für kontaktlose Zahlungen umwandelt.