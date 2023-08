21.08.2023

Die US Air Force demonstriert die Einsatzreichweite des Tarnkappenbombers, der auch Atomwaffen tragen kann.

Die US Air Force hat einen B-2-Bomber für einen Übungseinsatz von Island nach Alaska fliegen lassen. Der Flug des Tarnkappenbombers mit der Bezeichnung CRAG11 fand bereits am 15. August statt, im Rahmen der US-Übung „Red Flag-Alaska“, die noch bis 25. August dauert. Daran sind insgesamt 80 Flugzeuge beteiligt.

Für den Flug wählte CRAG11 eine Route, die knapp am Nordpol vorbeiführte, berichtet The Drive. Welchen Einsatz der B-2 bei der Übung genau simulierte, ist unbekannt. Aufgrund der Beschreibung eines Fotos, das von der US Air Force veröffentlicht wurde, weiß man immerhin, dass er in der Luft eine KC-46A Pegasus getroffen hat.

Dieses Bild des B-2 wurde von einer KC-46A aus aufgenommen, während der Übung Red Flag-Alaska © US Air Force

Ob die B-2 tatsächlich betankt wurde, ist nicht bekannt. Wie die Luft-zu-Luft-Betankung des Tarnkappenbombers funktioniert, seht ihr in diesem Video:

Abschreckende Wirkung auf Russland Vor dem Einsatz landete CRAG11, zusammen mit 2 weiteren B-2-Bombern, am 13. August am Flughafen Keflavik in Island. Sie gehören zur Bomber Task Force (BTF). Unter diesem Missionsnamen stationieren die USA ihre Bomber abseits ihrer Heimatflughäfen, meist in Ländern von Verbündeten. Offiziell ist das Ziel, die Bomber-Pilot*innen und die Bodencrew mit unbekannten Flughäfen vertraut zu machen, sowie die Integration der Bomber in die Einsatzkräfte der Alliierten und der NATO zu üben. Üblicherweise dauern BTF-Stationierungen 2 bis 6 Wochen. In diesem Zeitraum werden Übungsmissionen geflogen.

B-2-Bomber am Flughafen Keflavik, vor dem Start zur Mission © US Air Force

Ein weiterer Grund der BTF, den die US Air Force aber nicht öffentlich nennt, ist der Versuch, Russland und andere potenzielle Feinde abzuschrecken. Der B-2 hat bei maximaler Waffenlast eine Reichweite von über 11.000 Kilometer und ist durch seine Tarnkappeneigenschaften und Flughöhe von bis zu 15 Kilometern nur schwer vom Radar zu erfassen. Neben Marschflugkörpern und gelenkten Bomben kann er auch bis zu 16 B83-Atombomben führen, die jeweils bis zu 1,2 Megatonnen Sprengkraft haben.