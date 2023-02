Spektakuläre Bilder zeigen B-52-Bomber über Tallinn

Bilder der Stratofortress über Estlands Hauptstadt sorgten in sozialen Netzwerken für Aufsehen und Spekulationen.

Am Freitag sorgten Bilder und Videos eines B-52-Bombers der US Air Force für Aufsehen. Die Stratofortress (“Stratosphärenfestung”) genannte Maschine flog über der estnischen Hauptstadt Tallinn, rund 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Der Flug ereignete sich am Tag genau ein Jahr nach dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.