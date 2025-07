Startschuss für das höchste Windrad der Welt in Deutschland

Diese Woche ist in Brandenburg der Baubeginn für die Rekordanlage angesetzt, die 365 Meter hoch werden soll.

Normale Windturbinen haben eine Nabenhöhe von etwa 150 Meter. Das ist der Punkt, an dem der Rotor angebracht ist. Bei der neuen Anlage ist der doppelt so hoch, nämlich auf 300 Meter. Bis zur Rotorspitze erreicht das Windrad so 365 Meter Höhe.

Dieses höchste Windrad der Welt wird nicht etwa in China gebaut, das regelmäßig Rekorde bei der Windenergie aufstellt – sondern in Deutschland. Noch diese Woche soll in der Gemeinde Schipkau der Startschuss für den Bau fallen, berichtet RBB.

Höher als der Eiffelturm

Aufgrund der enormen Höhe wird das Windrad nicht eine klassische Säulenkonstruktion haben. Stattdessen besteht es aus einem Gerüst, das ein bisschen wie ein langgezogener Eiffelturm aussieht. Übrigens ist der Eiffelturm bis zur Spitze 330 Meter hoch – also kleiner als das Windrad.

Weil es keinen Kran gibt, mit dem die Turbine in 300 Meter Höhe ziehen kann, ist die Konstruktion ein Teleskop-Turm. Der besteht aus einem äußeren Gerüst und einem inneren Turm. Sind beide fertig gebaut, wird der innere Turm an die Spitze des äußeren Turms hochgeschoben und dort befestigt.