Big Brother am Handgelenk: Fluch und Segen der Gesundheitshelfer

Zurückhaltung in Österreich

Nicht sonderlich spürbar ist dieser Wandel jedenfalls bei den heimischen Versicherungen. So heißt es etwa von der Wiener Städtischen, dass man keine Versicherungen in Kombination mit Tracking anbiete und dies auch in naher Zukunft nicht plane. Ähnlich ist die Situation bei der Merkur-Versicherung: „Ich sehe die Verwendung von Fitness- und Gesundheitsdaten sehr kritisch“, sagt Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur-Versicherung. Einerseits aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und er zweifelt ihre Relevanz an – sowie ihre Überprüfbarkeit: „Wie kontrolliere ich, dass wirklich Sie die angegebene Schrittzahl absolviert haben? Ich halte das eher für einen Werbegag, bei uns ist nichts dergleichen geplant.“

Andere private und gesetzliche Versicherungen setzen zwar nicht auf Tracking über spezifische Gadgets, koppeln die Motivation der Versicherten zu einem gesunden Lebensstil aber an finanzielle Anreize. Die SVA ( Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) bietet in ihrem Programm „Selbstständig Gesund“ einen halben Selbstbehalt an, wenn mit dem Arzt vereinbarte Gesundheitsziele (in den Bereichen Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak, Alkohol) erreicht werden. „Die Überprüfung erfolgt aber nur im Zuge eines ärztlichen Gesprächs, einer klinischen Untersuchung und eines Fragebogens“, sagt Karin Nakhai von der SVA. Und wenn man in einer „Bewegungsbox“ Versicherten auch Schrittzähler übergebe, dann nur zur persönliche Motivation“. Geplant sei aber, Wearables für die Telerehabilitation auf freiwilliger Basis einzusetzen – wenn Patienten nach einem stationären Aufenthalt ambulant weitertrainieren. „Wir überlegen Einsatzmöglichkeiten von Wearables auch für Präventionsmaßnahmen - ebenfalls auf freiwilliger Basis“, heißt es von der SVA.

Bei der Uniqa wiederum können sich die Versicherten im Rahmen des „FitnessBonus" bis zu 200 Euro Krankenversicherungsprämie pro Jahr sparen, indem sie von einem externen Sport- oder Allgemeinmediziner bescheinigen lassen, dass sie gewisse Kriterien rund um zum Beispiel EKG, Wirbelsäule, Beweglichkeit und Körperfett erfüllen. Die Versicherung betont, dass sie selbst keinen Zugriff auf die detaillierten Daten der Versicherten hat, sondern vom Arzt nur eine Kennzahl bekommt, die sich aus den einzelnen Faktoren zusammensetzt. Zugleich heißt es von der Versicherung, dass man in naher Zukunft neue Angebote dieser Art präsentieren werde - ob diese auch mit Trackern und dem Sammeln von Daten zu tun haben werden, darüber hält man sich bei der Uniqa noch bedeckt.