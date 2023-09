Ratgeber für Eltern: Wie lange darf das Kind mit dem Handy spielen?

Höchstens 30 Minuten für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren: Für die ersten Erfahrungen mit Smartphone und Co. brauchen Kinder Regeln und Begleitung durch die Eltern. Die Zeit vor dem Schirm sollte täglich auf maximal eine halbe Stunde begrenzt sein – mit bildschirmfreien Tagen dazwischen. Zudem sollte das Kind nicht alleine Medien nutzen können, sondern begleitet werden. Für Kinder im Vorschulalter zwischen 3 und 6 Jahren empfehlen die Expertinnen und Experten einen für sie verständlichen Timer laufen zu lassen. Das kann etwa eine Sanduhr oder eine Stoppuhr sein. Denn: Viele Kinder merken nicht, wie viel Zeit sie an den Geräten verbringen.

