Bill Gates stichelt gegen Bezos und Branson

Bill Gates war in der Late Late Show mit James Corden zu Gast und wurde zu den Weltraumambitionen seiner Milliardärskollegen gefragt.

Microsoft-Gründer und Philantrop Bill Gates war vor einigen Tagen Gast in der US-Latenight-Show Late Late Show mit James Corden. Die Folge stand im Zeichen des Klimawandels bzw. dem Kampf dagegen.

Corden stellte Gates vor, indem er sich dafür bedankte, dass er einer der wenigen Milliardäre sei, der aktuell nicht versuche, der Erde zu entfliehen. Die Anspielung ging in Richtung Jeff Bezos und Richard Branson, die zuletzt mit ihren Flügen ins All für Schlagzeilen gesorgt haben.

Anschließend Fragte Corden, was denn der Grund sei, dass Milliardäre aktuell davon "besessen seien", ins All zu fliegen und was Gates davon halte. Gates entgegnete, er sei eher davon besessen, etwas gegen Infektionskrankheiten wie Malaria und HIV zu unternehmen.

„Wahrscheinlich langweile ich Menschen auf Cocktailpartys damit“, so Gates und ergänzte: „Wir haben auf der Erde genug zu tun“. Corden meinte daraufhin: „Das ist der stilvollste Burn, den ich je gehört habe“.