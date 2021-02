Bill Gates’ Tochter macht sich über Impf-Mythen lustig

Jennifer Gates ist glücklich. Die Medizinstudentin der Icahn School of Medicine in New York City erhielt ihre erste Dosis vergangene Woche und teilte das Foto auf Social Media. Sie zeigt sich dankbar für ihr Privileg, geimpft worden zu sein, und ermutigt auch andere dazu.

Gleichzeitig scherzt sie über die Verschwörungstheorien rund um ihren Vater Bill Gates. Laut den Mythen würd ihr Vater die COVID-19-Impfung aus dem Grund fördern, damit den Menschen gleichzeitig ein Microchip eingepflanzt werden kann, mit dem sie getrackt werden können. Laut Jennifer sei ihr sein Genie aber leider nicht eingepflanzt worden. "Wenn mRNA das nur könnte", schreibt sie.