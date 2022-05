Bislang schnellster Privatjet vorgestellt

Der neue Luxusflieger ist 33,8 Meter lang und bietet 4 Suiten. Bis zu 19 Personen können damit reisen. Ab 2025 soll Global 8000 eingesetzt werden können.

Komfort beim Flug

Die Reisenden sollen nicht nur schnell und weit fliegen, sondern auch bequem. So fühle sich ein Flug über rund 12.500 Metern Höhe laut Bombardier so an, als würde man durch den Yosemite-Nationalpark spazieren. Der Druck in der Kabine entspreche dem auf einer Höhe von 880 Meter über Meereshöhe.

Dank eines HEPA-Filters soll auch für die „sauberste“ Luftqualität in der Kabine gesorgt sein. Zudem soll ein spezielles Beleuchtungssystem namens „Soleil“ dabei helfen, den Jetlag zu bekämpfen.