Bitcoin-Kurs springt hoch und das Risiko wird größer

In den USA steht eine historische Entscheidung an. Egal wie sie ausfällt, die Unsicherheiten bleiben hoch.

Hoffnungen auf eine bevorstehende Regulierungsentscheidung haben dem Bitcoin erneut Rückenwind verliehen. Der Kurs der Digitalwährung notierte zuletzt bei 46.800 US-Dollar. Zwischenzeitlich übersprang die Währung sogar die Marke von 47.000 Dollar.

Bitcoin stand damit erstmals seit April 2022 wieder über der 46.000er-Marke. Auch die Kurse anderer Kryptowährungen wie Ethereum haben angezogen, konnten aber nicht im selben Ausmaß von den anstehenden Regulierungsentscheidungen profitieren.

In dieser Woche könnten für die Krypto-Branche wichtige Termine anstehen. Endlich könnte darüber entschieden werden, ob börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA zugelassen werden, mit denen direkt in den Bitcoin investiert werden kann (Spot-ETFs). Entsprechende Spekulationen hatten den Bitcoin bereits in den letzten Monaten angetrieben.

