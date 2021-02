Bitcoin nähert sich 50.000-Dollar-Marke

Die Rekordjagd von Bitcoin geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise ist am Freitag um gut vier Prozent auf ein Rekordhoch von 48.975 Dollar (40.318,60 Euro) gestiegen. Der Kreditkarten-Anbieter Mastercard hat angekündigt, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen, und der Vermögensverwalter BNY Mellon gründet eine eigene Abteilung für Investments in Bitcoin & Co.

Erst vor wenigen Tagen hat der Elektroautohersteller Tesla angekündigt, insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin zu investieren, um die eigenen Reserven zu diversifizieren. Dieser Schritt hat den Kurs der Kryptowährung bereits beflügelt.

Die vielen guten Nachrichten haben seit November zu enormen Zuwächse bei verschiedenen Krypto-Projekten geführt. Neben Bitcoin haben zuletzt auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum, Cardano und Polkadot von der positiven Stimmung und dem Interesse von Finanzinstitutionen und Konzernen profitiert.