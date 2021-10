Bitcoin ist wieder über 50.000 Dollar wert

Nach dem Tief im Mai scheint sich der Krypto-Markt wieder zu erholen. So hat etwa die Kyptowährung Bitcoin wieder die 50.000-Dollar-Marke geknackt, wie die Plattform Coinmarketcap verzeichnet. Analyst*innen rechnen in der nächsten Zeit sogar mit weiteren Anstiegen. Zumindest auf 85.000 Dollar soll Bitcoin noch in diesem Jahr noch steigen.

Laut einem Prognosebericht des Spezialisten Decentrader nach könnte es speziell im vierten Quartal einen regelrechten Push geben und sogar zu einem Rekordhoch von über 100.000 US-Dollar kommen. „Bei all den optimistischen Signalen auf kurze Sicht könnten wir für BTC bald eine Kletterpartie bis auf 85.000 US-Dollar erleben, die uns dann sogar noch über die psychologisch wichtige Hürde von 100.000 US-Dollar führt“, so der Krypto-Analyst Filbfilb von Decentrader.