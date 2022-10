Bruce Willis: Gesichtsrechte nicht an Deep-Fake Firma verkauft

Der Filmschauspieler hat zwar mit einer Deefake- Firma gearbeitet, will aber keine Generalrechte am Gesicht eingeräumt haben.

In den vergangenen Tagen waren Medienberichte aufgetaucht, aus denen hervorging, dass der Hollywood-Star Bruce Willis seine Gesichtsrechte an eine Deepfake-Firma namens Deepcake verkauft haben soll. Doch diese scheinen nicht wahr zu sein, wie BBC nun enthüllt. Gegenüber dem britischen Medium hat der Agent von Bruce Willis dementiert, dass der Filmstar die Rechte an seinem Gesicht verkauft hat. Es würde keine derartige Vereinbarung geben, heißt es.



Willis hatte im März angekündigt, mit dem Schauspielen aufzuhören, weil bei ihm Aphasie diagnostiziert worden war. Das ist der Verlust des Sprechvermögens oder Sprachverstehens infolge einer Erkrankung des Sprachzentrums im Gehirn.



Deepfakes verwenden künstliche Intelligenz (KI) und maschinelle Lerntechnologie, um realistische Videos zu erstellen. Dabei werden schon länger die Gesichter von Promis oder Politiker*innen verwendet, meistens ohne deren Wissen und ohne deren Zustimmung.