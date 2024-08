China: Mysteriöser gigantischer Hangar ist jetzt noch größer

Ursprünglich war der Hangar 350 Meter lang und 137 Meter breit. Wie The War Zone berichtet , hat er nun einen rund 90 Meter langen Zubau bekommen, der ihm eine Gesamtlänge von über 440 Meter beschert. Das Gebäude ist damit so riesig, dass der US-Flugzeugträger USS Nimitz darin gemütlich Platz hätte - sogar ohne dem Zubau.

Wozu genau die Erweiterung gebaut wurde, ist nicht bekannt. In dem Hangar werden höchstwahrscheinlich chinesische Luftschiffe entwickelt. Ein solches war auch auf Satellitenaufnahmen zu sehen, die die Firma BlackSky 2022 von dem Gebiet machte.

➤ Mehr lesen: China: Mysteriöses Luftschiff vor riesigem Hangar gesichtet

Chinesische Luftschiffe, von deren Existenz man weiß, sind allerdings allesamt deutlich kleiner als Platz in der Konstruktion vorhanden ist. Nun könnte der Platz auch dafür genutzt werden, gleich mehrere Luftschiffe in dem Hangar unterzubringen. Jedoch gibt es auch Fotos eines gigantischen Gestells vor dem Eingang.

Mögliche Entwicklungen

Rückschlüsse, was dort entwickelt wird, kann man auch anhand in der Nähe befindlicher Einrichtungen ziehen. So gibt es dort weitere Standorte der chinesischen Armee, die mit Raketenabwehr- und Antisatellitenaktivitäten sowie mit der Arbeit an elektromagnetischen Impuls- und Energiewaffentechnologien verknüpft sind.