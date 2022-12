Fotos zeigen mysteriöses Luftschiff über Südchinesischem Meer

China könnte mit Luftschiffen in großer Höhe Überwachungstätigkeiten durchführen.

Ursprünglich stammen die Fotos laut The War Zone von einem Facebook-Beitrag, der jedoch mittlerweile gelöscht ist. Die Aufnahmen zirkulieren seitdem aber an verschiedenen Stellen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Reddit . Aufgrund der großen Entfernung und der geringen Qualität sind anhand der Aufnahmen nur schwer irgendwelche Details des Luftschiffs auszumachen.

Derzeit kursieren im Netz Fotos, die ein mysteriöses Luftschiff am Himmel zeigen. Aufgenommen wurden sie von Bewohner*innen der philippinischen Insel Luzon in der Nähe des Südchinesischen Meeres.

The War Zone verweist aber auf Satellitenaufnahmen, von denen das Medium im September berichtete. Sie zeigen einen Komplex in der autonomen Region Xinjiang in China, der zuletzt stark ausgebaut wurde. Jener verfügt auch über einen Hangar, der als Station für Luftschiffe genutzt werden kann.

Strategisch wertvoll

Eine Stationierung eines Luftschiffs über dem Südchinesischen Meer würde für China auf verschiedenen Ebenen Sinn machen. So könnte etwa Schiffsverkehr großflächig überwacht werden. Auch könnte das Schiff Unterstützung für militärische Aktivitäten am Boden liefern.

Das Südchinesische Meer gehört zum Pazifischen Ozean. An ihm grenzen neben China Vietnam, Malaysien und die Philippinen an. Im Nordosten befindet sich auch Taiwan. China erhebt auf einige strategisch wichtige Gebiete in der Region auch Anspruch und schüttet deswegen sogar ganze Inseln auf.