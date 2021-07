Warum der Zeppelin ein Comeback feiern könnte

Weitere internationale Projekte

Auch die Franzosen versuchen erneut, Luftschiffe zu bauen. Flying Whales heißt die Firma, die Zeppeline an den Start bringen will. In Israel gibt es mit Atlas LTA eine Firma, die vor allem touristische Flüge anbieten möchte. Die Zeppeline sollen mit Hybrid- und Elektroantrieb ausgestattet sein und ab 2029 durch die Gegend fliegen. Nur 24 Passagiere finden in dem geplanten Modell platz und 2023 soll es zum Jungfernflug kommen.



Auch in Russland gibt es Pläne für Luftschiffe, Aerosmena heißt ein Luftschiff, welches besonders originell aussieht. Es soll bis zu 250 km/h schnell sein und in Gegenden zum Einsatz kommen, die klimatisch schwierig sind, wie etwa in Sibirien. Auch Sergej Brin von Google unterstützt in den USA ein Projekt namens LTA Research, welches an Luftschiffen arbeitet.

In Österreich und Deutschland gibt es mit Zeppelin NT sogar eine Firma, die touristische Rundflüge anbietet, etwa rund um den Bodensee.