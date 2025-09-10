Chinas neue Mega-Gasturbine soll 240.000 Haushalte mit Strom versorgen

Die Turbine wurde diese Woche fertiggestellt und wartet auf ihren Einsatz in einem Kraftwerk.

China präsentierte erstmals eine Mega-Gasturbine, die vollständig im eigenen Land gebaut wurde. Die Turbine namens Taihang 110 (Code-Name: AGT-110) rollte am Montag vom Band und wird nun für die kommerzielle Nutzung in einem Kraftwerk vorbereitet.

Mit einer Leistung von 110 Megawatt fällt die Turbine in die Kategorie der Schwerlastturbine. Sie bildet eine Produktfamilie mit den Leichtgasturbinen Taihang 7, 15 und 25. Von der Forschung über die Entwicklung bis hin zum Bau sollen alle Herstellungsstufen der Turbine in China durchgeführt worden sein.

➤ Mehr lesen: Großrevision im Kraftwerk Simmering: Was passiert, wenn der Block stillsteht

150 Megawatt in Kombi-Kraftwerk

Im Kombikraftwerksbetrieb kann die Taihang 110 mehr als 150 Megawattstunden Strom pro Stunde erzeugen. Das ist genug, um rund 10.000 Haushalte einen Tag lang zu versorgen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet.

Im 24-Stunden-Betrieb können somit 3.600 Megawattstunden Strom produziert werden - genug für bis zu 240.000 Haushalte. Aufs Jahr gerechnet wären das rund 1,3 Terawattstunden - etwa so viel, wie die gesamte erneuerbare Energieerzeugung von Wien Energie.

Dass bei dieser Betriebsart mehr Elektrizität erzeugt wird, als die Gasturbine überhaupt liefern kann, liegt daran, dass die heißen Abgase der Turbine zusätzlich genutzt werden, um Dampf zu erzeugen. Dieser treibt dann eine zusätzliche Dampfturbine an, die Strom liefert. Die Effizienz dieser Kraftwerke ist dadurch sehr hoch und die Emissionen können vergleichsweise niedrig gehalten werden.