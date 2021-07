China stellt "schnellsten Zug der Welt" fertig

Die Magnetschwebebahn kann bis zu 600 Kilometer pro Stunde erreichen. Zunächst stehen aber intensive Tests an.

In China hat die schnellste Magnetschwebebahn der Welt die Produktionshallen verlassen. Der Zug des chinesischen Staatskonzerns CRRC verließ am Dienstag die Produktionslinie in der ostchinesischen Stadt Qingdao, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die Bahn soll demnach in der Lage sein, eine Geschwindigkeit von mehr 600 Kilometern pro Stunde zu erreichen, womit es sich nach Angaben der Nachrichtenagentur um den schnellsten Zug der Welt handelt.

Eine ähnlich hohe Geschwindigkeit hat eine japanische Magnetschwebebahn im Jahr 2015 erreicht. Auf einer Teststrecke kam der schwebende Zug auf 603 km/h. Im Normalbetrieb soll die Magnetschwebebahn mit 500 km/h fahren.