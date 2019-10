Dashcam-Video: Motorradfahrer reißt Tesla-Spiegel ab

Sentry-Mode

Es ist nicht das erste Mal, dass die TeslaCam solche Zerstörungswut festhalten konnte. Mit dem Sentry-Mode können die Kameras auch aktiv werden, wenn das Fahrzeug abgestellt wurde und sich jemand dem Fahrzeug nähert. So sollen Diebstahl und Sachbeschädigung vorgebeugt werden. Ein Politiker wurde so der Fahrerflucht überführt und eine Passantin beim Zerkratzen eines Model 3 erwischt. In Österreich ist die Aufnahme und Speicherung solcher Videos mit dem Sentry-Mode illegal, da sie nicht mit der DSGVO konform sind.