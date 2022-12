12,57 Euro für 160 Zeichen: Deutsche Post stellt Telegramm ein

Das Telegramm-Service sei zuletzt kaum noch genutzt worden, begründete ein Sprecher der Deutschen Post den Schritt. Die Post folge damit dem Beispiel vieler anderer Postunternehmen weltweit.

Im 19. Jahrhundert erfunden, war das Telegramm bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine der schnellsten Möglichkeiten, wichtige Informationen zu übermitteln.

Zustellung per Bote

Der im Post oder Telegrafenamt persönlich oder telefonisch diktierte Text wurde dabei meist per Fernschreiber zu einem Post- oder Telegrafenamt in der Nähe des Empfängers übermittelt und dann per Bote zugestellt.

Mit der Verbreitung des Telefons und erst Recht mit dem Aufkommen von Internet und Smartphone verlor das Telegramm dramatisch an Bedeutung.