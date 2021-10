Trump startet eigenes soziales Netzwerk namens "Truth Social"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den Start eines alternativen sozialen Netzwerks angekündigt. "Truth Social" heiße die neue Plattform, so Trump in einer Aussendung. Für das neue Social Network sei eigens ein neues Unternehmen gegründet worden.

Im November solle das Netzwerk für geladene Gäste starten, Anfang 2022 dann landesweit in den USA. Ziel sei es, der "Tyrannei" der großen Tech-Unternehmen die Stirn zu bieten. "Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz auf Twitter haben, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde", teilte Trump mit.