Dwayne "The Rock" Johnson entdeckt seinen Doppelgänger im Internet

Film- und Wrestling-Fans dürfte bekannt sein, dass Dwayne "The Rock" Johnson eine Statur hat, die es so schnell kein zweites Mal gibt. Dennoch hat der Schauspieler das Unwahrscheinliche geschafft, und seinen Doppelgänger gefunden. Dabei handelt es sich um einen Polizisten im US-Bundesstaat Alabama .

All das ging auch an The Rock selbst nicht vorüber. Er gestand die Ähnlichkeit ein und twitterte ein Vergleichsfoto. Dazu meinte er: “Der Typ links ist viel cooler” und ludt den Polizisten auf ein Getränk ein um über “The Rock”-Stories zu plaudern.